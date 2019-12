Zoek het uit! - Laag waterpeil of veel telefooncellen?

Waterpeil

Twee droge zomers leidden ertoe dat het waterpeil in Drenthe lange tijd erg laag was. De afgelopen maanden is er aardig wat regen gevallen. Heeft dat het water weer op peil gebracht? Dat wil Martinus Koning uit Havelte graag weten.

Telefooncellen

In de gemeente Emmen stonden in 2016 nog veertien telefooncellen die ook daadwerkelijk nog gebruikt kunnen worden. Tien daarvan staan in de Vlinderstad zelf. Waarom heeft Emmen nog zoveel telefooncellen, terwijl ze elders in het land bijna compleet verdwenen zijn? Jarno uit Weiteveen is erg nieuwsgierig naar het antwoord.

Telefooncellen bij het station in Emmen (foto: RTV Drenthe)

Vorige ronde

In november kon je stemmen op vragen over waarom Emmen Vlinderstad genoemd wordt, en waar Kloosterveen in de tijd van de paupers was. De vraag 'Waar was Kloosterveen vroeger in de tijd van de paupers?' heeft de stemronde gewonnen met 53 procent van de stemmen. Met deze vraag gaan we dus aan de slag.

Zoek het uit!

Heb je zelf een vraag waar je het antwoord op wil weten? Stel 'm hier, en wie weet gaan wij op zoek naar het antwoord!