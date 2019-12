Laatste waarschuwing voor hotelinbreker Eesergroen

Een 45-jarige inbreker uit Emmen is voor een inbraak in een hotel in Eesergroen en een winkeldiefstal veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur. Hij krijgt van de rechter een laatste kans om zijn leven te beteren. Hij moet zich dan wel klinisch laten behandelen.

De man bracht in de nachtelijke uren van 6 april een ongewenst bezoekje aan een hotel aan de Hoofdweg in Eesergroen. Hij verbrak een ruit en liet daardoor bloed achter in de zaak. Door het DNA-onderzoek kwam de Emmenaar in beeld. De man verbleef in die periode bij zijn zus in Eesergroen. De agenten zochten hem daar op. De man bekende. Hij herinnerde zich de inbraak, ook al was hij die nacht flink onder invloed van alcohol.

De man verhuisde naar Emmen, waar hij nu onder begeleiding woont. Op 27 september ging het opnieuw mis. Hij werd betrapt in een supermarkt in Borger op het stelen van hondenkoekjes en kauwbotten. De man huilde bij de rechter en zei dat hij spijt had. Dat kwam nadat de hoteleigenaar hem opzocht en hem vertelde dat zijn kinderen doodsbang waren geworden na de inbraak. Die durfden geen oog meer dicht te doen. "Dit heb ik nooit gewild, als ik nuchter was geweest had ik dit zeker niet gedaan", snikte de man.

Voor deze feiten en zijn strafverleden was een celstraf van vier maanden passend geweest. De inbreker ontloopt echter een verblijf in de gevangenis. Hij kreeg naast de werkstraf een voorwaardelijke celstraf van twee maanden opgelegd. Er stond nog een oude straf van drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf op de lat. Normaal gesproken zou hij die nu uit moeten zitten. Met het oog op de klinische behandeling verlengde de rechter de proeftijd.