Cuby Museum in Grolloo gaat weer even dicht

Het Cuby Museum in Grolloo sluit vanaf maandag bijna twee weken de deuren. Dat gebeurt vanwege de opbouw van de nieuwe expositie Legacy Leeft. Volgens het museum is het daardoor niet mogelijk bezoekers toe te laten.

Legacy Leeft gaat over de erfenis van de bluesforamtie Cuby + Blizzards. Er wordt getoond hoe de band zowel muzikaal als in gedachtegoed nog voortleeft. "Er lijkt nog geen eind in zicht voor de nalatenschap van Cuby & The Blizzards", kondigt het museum alvast aan.