Houtzagerij versplintert raad niet: woningen in Roden mogen doorgaan

Projectontwikkelaar Van Wijnen en de eigenaar van houtzagerij HoutCentrum Roden zijn nog in gesprek over het voorkomen van geluidsoverlast, maar de gemeente Noordenveld heeft alvast groen licht gegeven voor de bouw van 22 appartementen. De eigenaar van de houtzagerij vreest dat er klachten zullen komen over overlast wanneer Van Wijnen woningen voor voornamelijk ouderen bouwt 'in de achtertuin' van de onderneming.