Gaswinning bij Koloniën niet alleen slecht voor werelderfgoedstatus, maar ook voor eekhoorns, stikstof en fietsers

Slecht voor onder meer kamsalamanders, dassen, eekhoorns en broedvogels. Gaswinning bij de Koloniën van Weldadigheid kan niet alleen de werelderfgoedstatus in gevaar brengen, qua stikstof betekent het ook een 'significante toename' in het Drents-Friese Wold en Leggelderveld.

Het Canadese bedrijf Vermilion Energy wil op een nieuwe plek gas winnen in de gemeente Westerveld en heeft daar een aantal locaties voor op het oog. Het gaat om een mijnbouwlocatie van ongeveer 200 bij 140 meter, dus zo'n 28.000 vierkante meter. Hier wil Vermilion maximaal 30 jaar aardgas winnen.

De mogelijke locaties liggen rond Vledder, Vledderveen, Wilhelminaoord en Noordwolde. Dat is in en rondom de Koloniën van Weldadigheid, dat de status Unesco Werelderfgoed heeft. Uit eerder onderzoek in opdracht van het ministerie bleek dat die status in gevaar kan komen als daar gas gewonnen gaat wonnen. Voor twee locaties was dat niet het geval.

Extra onderzoek gedaan naar natuur

Nu is er vervolgonderzoek gedaan naar twee locaties. Een bij Vledder, een bij Vledderveen. De locatie bij Vledder heeft geen gevaar voor de Unesco-status, die bij Vledderveen wel. Toch is daar vervolgonderzoek naar gedaan als potentiële gaswinningslocatie. Er is onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de natuur en voorstellen vanuit de omgeving zijn onderzocht. Voor de locatie bij Vledder zijn vier alternatieve locaties op verzoek van de omgeving onderzocht in het omliggende gebied.

De mogelijke locaties voor gaswinning van Vermilion. De locaties in het groen leveren geen gevaar op voor de werelderfgoedstatus. Naar locatie 6 en 7 is nu vervolgonderzoek gedaan.

Uit het nieuwe onderzoek komt onder meer naar voren dat voor beide locaties geldt dat er sprake is van een 'significante toename' van stikstof op het nabijgelegen Natura2000-gebied Drents Friese Wold en Leggelderveld. Royal Haskoning concludeert dat er sprake is van een 'zeer negatief effect'. Extra stikstof betekent dan weer slechtere omstandigheden voor onder meer de kamsalamander en verschillende broedvogels.

Door de komst van een gaswinlocatie hier kan ook leefgebied van de boommarter, steenmarter en eekhoorn verloren gaan. Er gaat in ieder geval een dassenburcht verloren bij de aanleg ervan.

Vlinders verdwenen

Stikstof in het Drents Friese Wold en Leggelderveld is al een probleem. In zo'n 90 procent van het Drents-Friese Wold en Leggelderveld is sprake van te veel stikstof. Enkele dagvlinders zijn in de loop der jaren al verdwenen als gevolg ervan en stuifzanden groeien dicht.

Het advies luidt om nog te kijken naar technieken waarbij minder stikstof wordt uitgestoten, of om de stikstof te compenseren met agrarische bedrijven die stoppen. Ook al worden er overal maatregelen voor genomen om de natuur te ontzien, de locatie bij Vledder is hoe dan ook slecht voor de natuur. Zo wordt beschreven in het onderzoek dat met aanvullende maatregelen het gaswinnen bij Vledder 'verbetert' van zeer negatief naar negatief voor de natuur en de beschermende soorten.

Slecht qua techniek en hinder

De mogelijke gaswinplek, 300 meter van Vledderveen vandaan, is qua natuur het beste. Of zoals Royal Haskoning concludeert: 'het minst slecht'. Er zijn wel problemen, waaronder dus het werelderfgoed. Maar daar lijkt een oplossing voor te zijn bedacht. Vermilion heeft overleg gehad met de Koloniën van Weldadigheid. Door de toegangsweg voor de boorlocatie bij Vledderveen te verplaatsen, zou er geen belemmering meer zijn voor het werelderfgoed.

Twee andere problemen voor de locatie zijn overlast - het gaat dan vooral om de verkeersveiligheid van fietsers - en de techniek die nodig is om gas te winnen. Zo is de afstand tot andere gasleidingen om op aan te sluiten verder weg, ruim anderhalve kilometer. Dat betekent dat er een grotere boortoren nodig is en extra kosten van 1,1 miljoen euro voor het aanleggen van een gasleiding. Bij de locatie in Vledder, afhankelijk van waar het veld komt, is dat maximaal 325 meter en gaat het om een extra investering van net geen 200.000 euro. In totaal is er een investering van zo'n 22 à 25 miljoen euro nodig om te gaan boren op een van de twee locaties.