Shell Papers: journalisten naar de rechter om openbaarmaking Shell-documenten

Wat zijn de Shell Papers

Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) diende in 2019 zeventien Wob-verzoeken (tegenwoordig Woo-verzoeken) in bij meerdere ministeries, provincies en gemeentes naar de verwevenheid van Shell en de Nederlandse overheid. Het onderzoek naar die verwevenheid is een samenwerking van journalisten van Follow the Money (FTM), RTV Drenthe en RTV Noord.

In de Wob-verzoeken vraagt Platform Authentieke Journalistiek om alle documenten - denk aan e-mails, memo's, beleidsstukken en zelfs WhatsAppjes - sinds 2005 die afkomstig zijn van, gericht zijn aan, of gaan over Shell.

Sindsdien schreven PAJ, FTM, RTV Drenthe en RTV Noord aan de hand van de Shell Papers meerdere artikelen over de invloed van Shell op het openbaar bestuur.

Shell Paper-avond

Wil je meer weten over de redenen en mensen achter de Shell Papers? En ben je benieuwd naar de voortgang van het project? Kom dan op dinsdag 25 april naar de Shell Paper avond in het Forum in Groningen.

Ga samen met de journalisten en verschillende gasten in gesprek over de Shell Papers, de roerige periode in het Noorden en de voortdurende strijd om transparantie.