Buurtbewoners Emmen werken aan plannetje voor elektrische deelauto

Stel, je wilt even snel een boodschapje doen. Of je moet even naar het centrum. Maar je zit zonder vervoer. Hoe fijn is het dan dat je in je eigen buurt in een elektrische deelauto kunt stappen en op pad kunt? Anja Bijen en Jaap Withaar uit Emmen proberen dit te verwezenlijken bij hen in de buurt.

Bijen en Withaar zijn buren van elkaar en wonen aan de Buitenweg. "Vanuit het idee van naoberschap ondernemen we wel meer in gezamenlijkheid." Denk hierbij aan projecten als het samen aanleggen en onderhouden van een binnentuin. Binnen het buurtje ontstond, met de blik op de toekomst, het idee over de elektrische deelauto. "Fossielvrij is de toekomst, hoe kunnen we daar aan bijdragen, dachten we. "Sommigen hebben een tweede auto, maar gebruiken die sporadisch. Of hebben wel een rijbewijs, maar om financiële redenen geen auto "

Zo werd de komst van een of twee deelauto's als alternatief uitgedokterd door Bijen en Withaar. Een sociaal plan, dat ook nog eens bijdraagt aan het milieu, is het idee. "Zo dragen we een mooi steentje bij."

Laadpalen

Ondersteuning vanuit de gemeente Emmen, Natuur- en Milieufederatie Drenthe en uitleenpunt Rensenpark Deelt is inmiddels gevonden. "We hebben het idee ook in de buurtapp al gelanceerd. Velen vroegen meteen naar de kosten, want daar staat of valt het wel mee." Vandaar dat er ook nog gekeken wordt naar subsidiemogelijkheden.

Bijen hoopt dat de gemeente daarin iets kan betekenen. Ze verwijst naar een pilot in Meppel, waar de gemeente een jaar lang bijdroeg aan een project. Voor het plaatsen van de bijbehorende laadpalen is de gemeente in dat geval ook een belangrijke partner.

Tot slot is het ook nog de vraag waar de uitleenplek moet komen. De parkeerplaats aan de Sterrenkamp achter het Rensentheater wordt genoemd. Een andere plek wordt ook niet uitgesloten, aldus Bijen. "Het is afhankelijk waar de meeste animo zit."

Gemeenschapsdenken

Het is nu zaak om enthousiasme voor het plan op te wekken. Inmiddels is er een enquête opgestart om een indruk te krijgen van alle wensen. In totaal hopen de initiatiefnemers minimaal vijf personen te vinden die serieus door willen met dit plan. "Het idee is om nog hopelijk voor de zomer een start- of informatiebijeenkomst te organiseren. De kosten voor de auto, het soort ritten en praktische eisen aan de auto komt dan aan bod."

Bijen noemt het allemaal een mooi voorbeeld van gemeenschapsdenken. "Er is zoveel meer mogelijk als je het samen doet."