Impact op school van 5-jarige Kenan is groot: 'Vooral de jonge kinderen zijn erg geschrokken'

"De impact is groot", zegt directeur Jolien Thiele van de Mijndert van der Thijnenschool. Kenan was in de grillroom van zijn vader, toen daar een explosie was. De jongen lag vijf uur lang onder het puin bedolven, voordat hij werd bevrijd.

"Vooral de jonge kinderen zijn erg geschrokken. De oudere kinderen kunnen wat beter relativeren. Maar met name de jonge kinderen zijn nog bang en dat zijn ook de directe klasgenootjes van Kenan. Hij zit bij ons in groep 2 op school", aldus Thiele.

Tekening maken

"We hebben vanmorgen in de teamkamer eerst met elkaar besproken hoe we hier mee om moeten gaan. Wat kunnen we verwachten? Hoe reageren de kinderen? In alle groepen hebben we eerst een gesprek gevoerd met de kinderen en hebben we de verhalen aangehoord die ze hadden. Sommige kinderen wilden meteen een tekening maken voor Kenan, anderen wilden meteen een actie voor hem starten."

De school gaat nog bedenken of ze een gezamenlijke actie willen starten voor de 5-jarige jongen. Daarnaast heeft de school contact met de GGD en Maatschappelijk Welzijn. Mogelijk wordt de hulp van die instanties later deze week nog ingeroepen op de school.

Directeur Thiele had zaterdag vrij snel door dat het om een van haar leerlingen ging. "Als je erachter komt dat een jongetje van 5 in het gebouw aanwezig is en je weet dat de vader daar een grillroom heeft, dan ga je toch denken: goh, het zal toch niet waar zijn dat het Kenan is."

Ze nam meteen contact op met de gemeente. Die hield de directeur op de hoogte van alle ontwikkelingen. Gisteren meldde de gemeente dat Kenan niet meer op de intensive care ligt. "Wij waren heel erg blij toen we dat hoorden."

Onderzoek

De oorzaak van de explosie bij de grillroom is nog onduidelijk. De politie gaat vandaag verder met onderzoek. Bij de explosie raakte ook de vader van Kenan gewond. Hulpdiensten konden hem vrij snel onder het puin vandaan halen. Hij is toen naar een ziekenhuis gebracht.