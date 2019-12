OCS #12: Topschutter Klomp eindelijk voor de camera

"Ik voetbalde altijd bij Noordscheschut. Toen leerde ik Laura kennen." De liefde bracht Klomp bij Elim. "De trainer, Jan-Otto Benjamins, kwam ik tegen bij de pomp. Hij zei: 'Nou Klomp, het wordt wel een keer tijd. Of niet?' Toen heb ik na wikken en wegen de overstap gemaakt."

Klomp haalt tijdens het interview vaker dan eens zijn schouders op. Voetbal is belangrijk, maar niet het allerbelangrijkst. Wanneer de camera op hem gericht staat komt een van zijn dochters op de schoot van Klomp zitten. "Ik kan lang met een nederlaag zitten, maar als ik eenmaal thuiskom en de meiden zie is het snel goed."

Neusje voor de goal

In 2013 kwam Klomp bij Elim terecht. In zijn eerste seizoen scoorde hij meteen negentien keer. "Talent had ik niet echt. Ik moet het altijd hebben van hard werken", grinnikt Klomp. "Ik kom vaak op de goede plaats in de zestien. Ze zeggen wel eens dat ik een neusje voor de goal heb."

De tas is gepakt. Klomp geeft zijn vrouw en kinderen een kus ("Papa is er snel weer") en stapt op de fiets. Het uitduel met FC Meppel staat op het programma voor het Onze Club Sterrenteam. Nog altijd hekkensluiter in de tweede klasse J. "Dit jaar lukt het nog niet echt. Het is weer een niveau omhoog. We hebben het lastig."

Nummer 100

Op de dag dat de topschutter aller tijden eindelijk eens in de schijnwerpers staat, besluit coach Benjamins Klomp op de bank te zetten. Met een half uur op de klok, bij 1-0 voor FC Meppel, mag Klomp invallen. Ook de routinier weet het tij niet te keren. Zo blijft goal 99 uit. Tot spijt van de ploeg, het aanwezige publiek en de verslaggever (Klomp: "Het was mooi geweest als je nummer 100 had gefilmd").

3-0. FC Meppel tegen Elim eindigt in 3-0. Klomp en consorten blijven laatste.