Krijgt beschermde eik Hollandscheveld uitstel van executie? Hoogeveen in gesprek over alternatieven

Blijft 'ie staan of gaat 'ie tegen de vlakte? De beschermde zomereik in Hollandscheveld, die mogelijk moet wijken voor een elektriciteitsstation, doet veel stof opwaaien. Landelijk komt de boom zelfs in het nieuws. En dat zet het college van Hoogeveen aan het denken. De gemeente heeft namelijk bekend gemaakt toch nog een keer uit te willen zoeken of er ook een alternatief is voor de kap.

Dat doet het college om te laten weten dat ze de geluiden van buitenaf horen. "We hebben het besluit om de boom te kappen niet lichtvaardig genomen. Toch willen we nog eens kijken naar alternatieve mogelijkheden, samen met betrokkenen en deskundigen. We kunnen hier de tijd voor nemen omdat we sowieso niet kappen in het broedseizoen", laat wethouder Jan Zwiers weten.

Hoogeveen gaat gesprekken voeren met netbeheerder Rendo, een boomdeskundige van het IVN en de klimaatburgemeester. Ook is er onlangs een petitie opgestart om de boom te redden en de initiatiefnemers zijn ook uitgenodigd.

Verzet

De eik, die staat op bedrijventerrein Riegmeer, is regelmatig in het nieuws te vinden. Op de plek van de boom willen Tennet en Rendo namelijk een elektriciteitsstation bouwen. Dat is nodig als nieuwe bedrijven zich op het terrein willen vestigen, of voor de aansluiting van zonnepanelen, zegt de gemeente.

Maar veel mensen vinden dat plan niks en willen dat de boom blijft staan. De afgelopen weken groeide het verzet enorm. Verschillende politieke partijen stelden er vragen over en er werden verschillende acties opgestart. 'Waarom nou juist op die plek?', vragen veel betrokkenen zich af.

Het is de enige locatie die geschikt is voor grote kabelgoten, zegt de gemeente. Een locatie ergens anders op het bedrijventerrein is geen optie, denkt Hoogeveen, de boom moet dus wijken.

Gesprekken volgen snel