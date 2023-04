Hans Hachmang (98) blikt terug op zijn tijd in werkkamp Gasselte: 'Schreeuwend werden bevelen uitgedeeld'

Hans Hachmang moest een half jaar in het werkkamp aan de slag. En dat gebeurde onder een streng regime. "Zomers stonden we om zes uur op en begonnen we meteen met ochtendgymnastiek. Daarna was om 7 uur het ontbijt. Daarvoor kreeg je een half uur de tijd. Om half acht was dan de exercitie. Het was op militaire leest geschoeid, dus we moesten in carré opstellen, je moest leren marcheren. Heel Duits moesten we ook een mars leren. Daar hadden we allemaal een hekel aan, dus dat leerden we met tegenzin."