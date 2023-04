Asielzoekers Ter Apel moeten mogelijk weer buiten slapen

Door de hoge instroom van asielzoekers is het niet uit te sluiten dat in Ter Apel weer mensen buiten moeten slapen, zegt minister-president Mark Rutte. "Het is onmogelijk te garanderen dat het niet gebeurt."

Het kabinet kreeg vorig jaar kritiek op de situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hulporganisaties als het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen schoten asielzoekers te hulp. Eric van der Burg, staatssecretaris van Asiel en Migratie, wilde daarna voorkomen dat asielzoekers nog in de buitenlucht moesten verblijven. Maar met de huidige asielinstroom is niet uit te sluiten dat dit toch weer gaat gebeuren.