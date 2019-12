Na vijftig jaar zwijgen zingt het orgel in Annerveenschekanaal weer

"Eindelijk doet het orgel het weer, na vijftig jaar zwijgen", vertelt een blije Jaap Last van de Stichting Vrienden van de Waterstaatskerk. "Het was een hele klus om 'm weer bespeelbaar te krijgen." Het orgel wordt de komende tijd gebruikt voor onder meer concerten.

Last straalt helemaal, wanneer hij over het orgel praat. "Het orgel heeft een prachtige klank", legt hij uit. "Door het vele windverlies vielen de tonen in de jaren 60 weg. Toen werd er tijdens de kerkdiensten een klein harmonium neergezet. Dat was doodzonde. Dus we zijn ontzettend blij dat het orgel gerestaureerd is."

Huisorgel in kerkorgel

Rini Wimmenhove uit Hoogeveen mocht het orgel opknappen. "Het was een heel mooie klus", zegt de restaurateur. "Het was ook bijzonder, omdat dit eigenlijk een klein huisorgeltje was dat in een kerkorgel was verwerkt." Volgens Wimmenhove is het waarschijnlijk rond 1850 gebouwd. Helemaal origineel is het nu niet meer. "Het pijpwerk zat zo dicht op elkaar, dat het niet goed kon uitspreken. Toen hebben we toch gezegd: we gaan hier en daar nieuwe onderdelen toepassen."

