Dick Lukkien: 'Ajax uit is loodzwaar, helemaal nu de Koning ook nog tegen ons is'

VOETBAL - FC Emmen reist komende zondag als nummer 16 af naar Amsterdam, voor de ontmoeting met regerend landskampioen Ajax. Excelsior sprong vanavond over FC Emmen heen door de 2-1 thuiszege op Go Ahead Eagles, de ploeg van René Hake.

Met 27 punten uit 29 duels heeft Excelsior nu twee punten meer dan Emmen, dat in deze speelronde dus in actie komt tegen de huidige nummer 2 van de Eredivisie: Ajax. De club die sinds de trainerswissel (John Heitinga kwam voor Alfred Schreuder in januari) de wind weer redelijk in de zeilen heeft met acht competitiezeges en één gelijkspel. Bovendien bereikte Ajax, ten koste van de waarschijnlijk aanstaande kampioen Feyenoord, ook nog de bekerfinale (waarin PSV later deze maand de tegenstander is).

Steun van de Koning

Tel daar de steun van de Koning, die afgelopen week in de podcast met Edwin Evers zijn liefde voor Ajax kenbaar maakte, bij op en het mag duidelijk zijn: FC Emmen krijgt een pittige avond in de Johan Cruijff Arena. "We gaan onze uiterste best doen om daar iets weg te halen. Dat is een loodzware opdracht, helemaal als de Koning ook nog tegen ons is", aldus Lukkien lachend.

Trainen in aanloop naar Ajax is lastig, laat Lukkien weten. "Dat komt omdat je de weerstand niet na kunt bootsen. Je kunt wel met beelden laten zien waar ze goed in zijn en waar wij dus onze accenten moeten leggen. Maar het mag voor iedereen helder zijn. Ajax moet een slechte dag hebben en wij een hele goede om een resultaat te halen." Dat het niet onmogelijk is, bewezen Go Ahead Eagles en FC Volendam dit seizoen. Beide ploegen speelden gelijk in de Arena.

Diemers terug

Bij FC Emmen is Jeroen Veldmate vermoedelijk op tijd fit voor het duel van zondagavond 20.00 uur. Hij viel vorige week, in het thuisduel tegen NEC (0-0), uit met een bovenbeenblessure. Ook Mark Diemers is terug van een lichte longontsteking. Wel moet er een streep door de naam van Danny Hoesen. De aanvaller blesseerde zich deze week op de training.

Live op Radio Drenthe

Ajax - FC Emmen is zondagavond uiteraard live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint om 19.30 uur en het duel dus een half uur later.