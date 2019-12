PvdA Drenthe: 'Wat gaat provincie doen om vertrek KvK op te vangen?'

De Statenfractie van de PvdA is niet blij met de sluiting van de Kamer van Koophandel (KvK) in Emmen. Het enige Drentse kantoor gaat op 20 december dicht, omdat die locatie volgens de KvK niet rendabel is. "In een ondernemende provincie als Drenthe is volgens ons een kantoor van de KvK noodzakelijk", aldus de PvdA.

Ondernemers die hun onderneming willen inschrijven bij de Kamer van Koophandel, moeten na de sluiting van het kantoor in Emmen naar Groningen of Zwolle. Digitaal inschrijven is technisch en juridisch op korte termijn nog niet mogelijk.

De PvdA wil van het college van Gedeputeerde Staten (GS) weten of het van tevoren op de hoogte is gebracht van de sluiting. Ook willen de sociaaldemocraten weten of het college het met hen eens dat het sluiten van de vestiging in Emmen slecht is voor (startende) ondernemers in Drenthe. "En heeft GS nog geprobeerd om de KvK op andere gedachten te brengen? (...) Tot slot wil de PvdA weten of GS extra maatregelen gaat nemen om dit gat op te vangen, mocht de KvK daadwerkelijk uit Drenthe vertrekken."

