Coevorden in actie voor gezin geëxplodeerde grillroom: 'Ze zijn één van ons'

De eigenaar en zijn zoontje van 5 jaar kwamen onder het puin terecht. Hulpdiensten hebben hen er onder vandaan gehaald. Het complete pand aan de Sallandsestraat is verwoest.

Inzamelingsacties

Van verschillende kanten worden initiatieven op touw gezet door meelevende inwoners van Coevorden. Een van hen is Daniëlle van der Weide. "Ik zag de warme steunbetuigingen van alle kanten komen en dat deed me heel goed. Toen kwam het nieuws dat het jongetje stabiel was en dat was echt een verlossende boodschap. Toen bedacht ik me opeens: als Coevorden achter zo'n gezin kan staan in woorden, dan kunnen we dat ook in daden. Ik wil het gezin laten voelen dat ze één van ons zijn en dat we er als Coevorden voor ze zijn."

En dus nam Daniëlle contact op met de gemeente en met handelsverenigingen. Het resulteerde in een actie waarbij allemaal winkeliers betrokken zijn. "Samen met de handelsvereniging heb ik een actie opgezet, waarbij spaarpotjes in winkels komen te staan. Daar kunnen mensen dan geld in doen. We gaan ook nog samenwerken met een stichting. Die heeft een rekeningnummer waar je geld kunt storen."

Spaarpotje op de toonbank

Harm Jan Veenstra is eigenaar van de Readshop in Coevorden en heeft inmiddels een spaarpotje op zijn toonbank staan. "Als ondernemer weet je maar al te goed dat de zaken heel belangrijk zijn. Als dan in één klap je hele zaak wegvalt, valt je hele inkomen en eigenlijk je hele leven in duigen. Ook al zou je goed verzekerd zijn. In aanloop naar kerst is het helemaal niet fijn om niets meer te hebben en daarom willen we ons steentje bijdragen", aldus Harm Jan.

"Mensen reageren ontzet. Ze kunnen zich niet voorstellen dat zoiets gebeurt. En ze vinden het zo erg dat dit die mensen overkomt."

Ook online is een inzamelingsactie gestart (foto: screenshot doneeractie.nl)

Online doneeractie

Ook Heidi Assen uit Coevorden trekt zich het leed van het gezin aan. Zij is een online doneeractie begonnen. "We hebben een groepsapp met vrienden en daarop werden foto's gedeeld van het ingestorte pand. Je schrikt natuurlijk en leeft direct mee. Ik dacht best snel dat er iets moest gebeuren. Hoe mooi zou het zijn als je deze mensen een hart onder de riem kunt steken?"

Heidi ging wat googelen en kwam op een site terecht waar je inzamelingsacties kunt opzetten. "Mensen kunnen zelf een bedrag invullen. Die site verzamelt dat geld en begin januari wordt het op een rekening gestort. Ik heb ook contact met de gemeente en zij zorgen ervoor dat het bij de familie terechtkomt", zegt ze. Zelf kent Heidi het gezin niet, ze heeft ook geen idee wat de familie van de inzamelingsacties vindt.

Wat de familie met het geld gaat doen, maakt Heidi eigenlijk niet zoveel uit. "Ze hebben zoiets afschuwelijks meegemaakt. Ik gun ze een goede toekomst. Wat ze ook maar van dit geld gaan doen. Al is het een vakantie. Het is ze van harte gegund."

De politie doet onderzoek bij de ingestorte grillroom (foto: RTV Drenthe)

Onderzoek

Naar de oorzaak van de explosie doet de politie nog onderzoek. Forensisch rechercheurs en speurhonden zijn op zoek gegaan naar sporen, die meer duidelijkheid kunnen geven.