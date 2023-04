Begin van de lente is nat en koud

Op de eerste dag van de meteorologische lente die op 1 maart begon daalde de temperatuur onder het vriespunt. In Eelde vroor het tot dusver 16 nachten.

Ook was het nat. Normaal valt er in deze tijd gemiddeld zo'n 68 mm neerslag. Dit jaar was dit 144 mm. En ook waren er minder zonuren dan gemiddeld. Met een gemiddelde temperatuur van 7,3 graden tegen 7,8 normaal verliep de eerste helft van de lente kouder dan normaal.