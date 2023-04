Tynaarlo heeft nu ook het nieuwste hunebed van Drenthe

In 2016 begon de 'hunebedwerkgroep' al met de voorbereidingen. Betrokkene Robert Dagelet zegt dat alle stenen uit Drenthe komen. "Je probeert ze overal wat weg te halen. Hier in de buurt van de Brink konden wij de stenen zo lang opslaan."

En nu prijkt er een nieuw hunebed op de Brink van het dorp, hoewel het nog omringd wordt door een hoop zand. Op Hemelvaartsdag (18 mei) wordt het beeld onthuld. Volgens Dagelet leeft het hunebed zeker onder de Tynaarloërs. "Tijdens corona hoorde je niemand erover, maar de laatste maanden is het weer echt gaan leven."

In de dagen na Hemelvaartsdag wordt het 1200-jarig jubileum alsnog groots gevierd. Dat begint met een maaltijd voor het hele dorp en de onthulling van het hunebed. Verder zijn er activiteiten voor jong en oud.

Westerhof heeft er alvast zin in: "Eindelijk mogen we ons feest vieren. Dat pakken we groots aan!"