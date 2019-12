Bovengemiddeld veel kinderen in Emmen en Coevorden groeien op in gezin met laag inkomen

Relatief gezien wonen in het zuidoosten van Drenthe de meeste kinderen in armoede. In de gemeenten Coevorden en Emmen groeiden vorig jaar namelijk 1 op de 11 kinderen op in gezinnen met een laag inkomen. In Emmen hadden relatief gezien de meeste kinderen te maken met armoede, namelijk 9,6 procent.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (BS). Landelijk woonden vorig jaar 8,1 procent van de kinderen in gezinnen met armoede.

Ook in de buurgemeente Coevorden wonen bovengemiddeld veel kinderen in armoede. Daar heeft 9,1 procent van de kinderen ermee te maken. De gemeente Tynaarlo huisvest in Drenthe relatief de minste kinderen in een gezin met een laag inkomen, namelijk 4,7 procent.

Zie hieronder de cijfers per gemeente

Grens verschilt per gezin

De lage inkomensgrens hangt af van de gezinssituatie. Bij een alleenstaande lag vorig jaar de grens op 1.060 euro per maand, voor een paar was dat 1.460 euro. Met twee minderjarige kinderen was de grens vastgelegd op 2.000 euro.

Rotterdam en het Gelderse Rozendaal zijn landelijk de uitschieters. In Rotterdam groeit ongeveer 1 op de 6 kinderen op in gezinnen met armoede. In Rozendaal daarentegen leeft ruim 2 procent van de kinderen in gezinnen onder de lage inkomensgrens.

Lees ook: