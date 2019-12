OM eist opnieuw jaar cel voor dodelijk ongeluk Kasper Wulff

'Volstrekt misplaatst'. Zo noemde de advocaat-generaal (AG) de werkstraf die de rechtbank in Assen vorig jaar oplegde aan een 53-jarige man uit Elim voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk bij Hoogeveen vandaag bij het hof in Leeuwarden. Bij dat ongeluk op 27 december 2016 kwam de 43-jarige Kasper Wulff uit Hoogeveen om het leven.

Wulff op de vluchtstrook om zijn vader die helpen, die eerder op avond een ongeluk had gehad bij de afslag Hoogeveen-Oost.

Lagere straf

"Voor een bestuurder die schuldig is aan het veroorzaken van een verkeersongeval dat heeft geleid tot de dood van een ander, terwijl die bestuurder onder invloed van alcohol verkeerde, is een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op zijn plaats", aldus de AG (officier van justitie in hoger beroep). Hij eiste, net als het OM vorig jaar in Assen deed, één jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Daarnaast eiste de AG twee jaar rijontzegging, waarvan één voorwaardelijk.

De rechtbank in Assen veroordeelde de Elimmer in augustus vorig jaar tot 180 uur werkstraf, drie maanden voorwaardelijke celstraf en één jaar voorwaardelijke rijontzegging. Het Openbaar Ministerie vond de straf te laag en ging in hoger beroep. De automobilist had zich zelf wel neergelegd bij de straf.

Te veel gedronken

De man uit Elim verklaarde destijds dat hij die avond in de auto was gestapt om zijn vrouw en dochter uit Hoogeveen op te halen. Daarvoor had hij tijdens het eten een liter blik bier opgedronken. Hij bleef vandaag bij die verklaring. Dat betekent volgens het OM dat hij tijdens het ongeluk ongeveer één promille alcohol in zijn bloed had, het dubbele van wat is toegestaan achter het stuur.

Van het ongeluk zelf zegt de man zich niks te kunnen herinneren. Uit politieonderzoek is gebleken dat hij man bij de afslag Hoogeveen-Oost, waar de hulpdiensten stonden vanwege het eerdere ongeluk van de vader van Wulff, te hard gereden heeft. Hij maakte een stuurmanoeuvre toen een andere automobilist uitweek naar links. Daardoor verloor de Elimmer de macht over het stuur.

Zijn auto schoot naar rechts, botste hij op een politieauto die op de vluchtstrook stond en raakte daarna de auto van Wulffs vader en daarna Kasper Wulff zelf. De Hoogevener overleed ter plekke. Zijn stiefdochter, die met hem meegekomen was naar de plek van het ongeluk van Wulffs vader, zag het voor haar ogen gebeuren.

'Zeer onvoorzichtig'

Volgens de AG heeft de man zeer onvoorzichtig en onoplettend gereden. "Iedereen weet dat het gebruik van alcohol de rijvaardigheid negatief beïnvloedt. Het is voor iedereen gewoon een kwestie van mentaliteit om zich te onthouden van het gebruik van alcohol als je weet dat je nog moet rijden."

Volgens advocaat Tineke Pieters moet de Elimmer worden vrijgesproken, omdat hij geen schuld heeft aan het veroorzaken van het ongeluk. Over twee weken hakt het gerechtshof.