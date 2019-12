Asser burgemeester Out blij met mogelijk landelijk lachgasverbod

Het plan van het kabinet om recreatief lachgasgebruik te stoppen, is in Assen positief ontvangen. Volgens burgemeester Marco Out moet er wat veranderen.

"Je ziet dat men in heel Nederland duidelijk is dat het zo niet meer langer kan", aldus Out. "Dat heeft staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, red.) zich ook aangetrokken en ik vind het ook goed dat hij stappen zet."

Gezondheidseffecten

Het risico voor de gezondheid is de voornaamste reden om recreatief lachgasgebruik te verbieden. Overdadig gebruik kan leiden tot onder meer hoofdpijn en tintelingen. Veelvuldig gebruik kan zelfs leiden tot een dwarslaesie. Blokhuis hoopt dat het verbod over ongeveer negen maanden ingaat.

"Er zitten behoorlijk wat gezondheidsrisico's aan vast en het feit dat hij (Blokhuis, red.) die nu benoemd heeft en daarbij duidelijk maakt dat het niet goed is, vind ik hartstikke goed", aldus Out. "Het heeft nog wel tijd nodig voordat het tot wet- en regelgeving leidt, die periode moet wel overbrugd worden."

Volgens Out moet er nagedacht worden over de handhaving van een verbod. "Het feit dat je het verbiedt, wil nog niet zeggen dat het er niet is. Dat betekent dat je ook aan preventie en voorlichting aandacht moet blijven besteden."

Assen

De gemeente Assen werkt ook aan een lachgasverbod, daarbij doet ze een beroep op de Wet Milieubeheer. Daarnaast wil de gemeente ook een verbod op de verkoop en gebruik van lachgas opnemen in evenementenvergunningen. Het verbod gaat op 1 januari in.

Hebben de plannen van het kabinet invloed op de maatregelen die Assen had aangekondigd? "Voorlopig gaan we door met de invoering ervan. Maar de nieuwe mogelijkheden die het verboden verklaren met zich mee zal brengen, maakt de aanpak van lachgas alleen maar makkelijker", aldus Out.

"Het kan zijn dat als de wet- en regelgeving in Den Haag klaar is, we enkele dingen net anders moeten gaan neerzetten", zegt Out. "Maar we gaan door. We hebben één doel en dat is het overdadig lachgasgebruik in het komend festivalseizoen niet meer zien."

Meppel

De burgemeester van Meppel is ook positief over de plannen van het kabinet. Richard Korteland tweet dat de mogelijkheden tot handhaving nu beperkt waren: "Daar gaat nu verandering in komen."

Lees ook: