Grillroom-eigenaar: 'Binnen enkele seconden was alles ingestort'

De ravage na de gasexplosie in Coevorden was groot (foto: ANP/Vincent Jannink)

"Ik was in shock en dacht alleen maar aan mijn zoontje." Dat zegt grillroom-eigenaar Mahmoud Hasan uit Coevorden tegen RTL Nieuws. Hij en zijn 5-jarige zoontje Kenan werden zaterdag bedolven onder het puin toen de grillroom instortte na een gasexplosie.

Meteen toen de 29-jarige eigenaar van grillroom Ali Baba aan de Sallandsestraat in Coevorden zaterdagmiddag zijn zaak inliep, rook hij een vreemde lucht. Hij kon niet goed traceren waar die vandaan kwam. Toen hij de deur van de kelder openmaakte, ging het allemaal heel snel, vertelt Hasan vanavond aan RTL Nieuws. "Ik rook ineens een heel sterke gaslucht en zag vuur branden. Binnen enkele seconden was alles ingestort."

'Papa, ik ben hier'

Hoewel hij eerst dacht dat hij niet zou overleven, lukte het hem onder de ingestorte muren vandaan te kruipen, nog voor de hulpdiensten er waren. Toen realiseerde hij zich dat zijn zoontje Kenan ook bedolven moest liggen onder het puin. "Dat was een heel moeilijk moment. Ik begon te schreeuwen. Plotseling hoorde ik hem roepen: 'Papa, ik ben hier!' Maar ik kon hem niet direct vinden", zegt Hasan tegen de omroep.

Terwijl hij naar het ziekenhuis werd gebracht, probeerden hulpverleners Kenan onder het puin vandaan te halen, Dat lukte uiteindelijk uren later, rond acht uur 's avonds. Hasan: "De uren in het ziekenhuis waren vreselijk. Toen ik eindelijk hoorde dat hij onderweg was naar het ziekenhuis en nog leefde, was ik heel opgelucht."

Beelden op netvlies gebrand

De grillroom-eigenaar zegt dat Kenan geopereerd is aan zijn hand en inmiddels van de intensive care-afdeling af is. Hij verwacht dat het ventje over een paar dagen naar huis mag. Zelf is Hassan inmiddels weer thuis. Hij heeft brandwonden op zijn hand en gezicht. De beelden van wat er zaterdagmiddag gebeurde, krijgt hij voorlopig niet van zijn netvlies. "Ik kan niet slapen als ik denk aan wat er is gebeurd."

