Emmen ondertekent Safe Streets-verklaring tegen intimidatie vrouwen

Zestien nachten lang kleurden Drentse gebouwen tijdens campagne 'Orange the World' oranje. Dit betekent niet dat er nu geen aandacht meer hoeft te worden geschonken aan geweld tegen vrouwen. In Emmen is vanavond de intentieverklaring 'Safe Streets' ondertekend.

"Daarmee verklaart de gemeente Emmen dat zij zal doen wat in haar macht ligt om de intimidatie van meisjes, vrouwen maar ook LHBTI-mensen te bestrijden met een plan van aanpak", zegt Marije Cornelisse van UN Women Nederland.

Op de vraag wat dat precies inhoudt, wijst ze op andere Nederlandse gemeenten die de verklaring hebben ondertekend. "Dat begint altijd met een onderzoek naar vrouwen en meisjes zelf", aldus Cornelisse. "Wat maken ze mee en waar? Daar pas je de aanpak op aan."

Intimidatie op straat

Is de gemeente Emmen dan zo gevaarlijk voor vrouwen? Ja, zegt Cornelisse, "maar in principe is dat overal waar vrouwen en mannen zijn. Waar onderzoek is gedaan, blijkt dat ongeveer tachtig procent van de vrouwen en meisjes op straat zijn geïntimideerd. En dat cijfer verschilt niet zoveel per gemeente."

"45 procent van de vrouwen in Nederland heeft fysiek, psychisch of seksueel geweld meegemaakt", gaat Cornelisse verder. "De meeste mensen vallen van hun stoel als ze dat horen, maar dat is informatie die iedereen zou moeten hebben."

Cornelisse, die in Emmen heeft gewoond, had vroeger in het uitgaansleven van de stad ook te maken met intimidatie door groepen jongens. "Dat was heel vervelend. Ik denk dat een van de mythes eromheen is dat dit iets is wat elders gebeurt, bijvoorbeeld in de grotere steden. Maar het gebeurt écht overal."