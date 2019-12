Koerier én schrijver: Sebastiaan Koen brengt derde boek uit

Van kinds af aan heeft hij een voorliefde voor fantasy-verhalen. Op zijn 18e begon hij met schrijven. Nu is Assenaar Sebastiaan Koen auteur van de boekenreeks 'Verhalen van Auruco'. Met een hele reeks zou je denken dat er geen tijd over is, maar Koen heeft ook gewoon een baan als koerier.

Zijn baan als koerier komt zijn schrijverschap eigenlijk wel ten goede. Terwijl Koen pakketjes rondbrengt, is het een komen en gaan van ideeën. "In de auto heb ik genoeg tijd om na te denken", zegt hij. "Als ik ergens aankom, schrijf ik het eerst even snel op voordat ik het vergeet." Die aantekeningen komen bij thuiskomst in een notitieboekje waarin hij al zijn verhaallijnen en ideeën verzamelt.

Lord of the Rings

Als kind had Koen al een grote fantasie. "Als ik mijn ouders mag geloven, zat ik altijd in mijn eigen wereldje", legt hij uit. De Middeleeuwen en fantasy-verhalen hebben Koens interesse en dan vooral Lord of the Rings en Game of Thrones. "Op den duur is er in mijn eigen hoofd ook een wereld ontstaan", geeft de schrijver aan. "Beetje bij beetje heb ik dat uitgebreid, dat is langzaam tot een verhaal gekomen."

Verhalen van Auruco

Zijn boekenreeks 'Verhalen van Auruco' gaat over de jonge broers Dorvin en Edilion. Als zij worden aangevallen door vreselijke wezens, gemaakt door tovenaar Felkon Demonos worden ze gedwongen hun dorp te ontvluchten. Dorvin en Edilion zijn uit op wraak. In een zoektocht naar antwoorden op de vele vragen die zij hebben, komen ze achter een familiegeheim.

Laatste deel

Deel drie is pas net uit, maar Koen is al begonnen met het vierde deel. Sterker nog, hij heeft de ruwe versie bijna klaar. Het vierde zal ook het laatste deel worden, laat de schrijver weten. Dat het daarna gedaan is met de reeks, vindt hij toch wat raar. "Je moet afscheid nemen van de wereld en de personages die je daarin hebt gemaakt", zegt hij. "Ik hoop dat, in de loop der tijd, mensen er zelf ook plezier aan hebben gehad."