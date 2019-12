Nieuwe traumahelikopter voor Mobiel Medisch Team

Zo zit er onder meer een achteruitkijkcamera op. "Gelukkig hebben we nog nooit iets geraakt tijdens het landen", zegt André Adema. Hij is hoofdpiloot van het Mobiel Medisch Team Noord-Nederland. "Maar zonder zo'n camera loop je wel een risico. Om dat te ondervangen, moest de navigator die links naast ons zit, de deur opendoen en naar achteren kijken of het te krap was. Met de camera hoeft dat niet meer en wordt het een stuk veiliger."

Nieuwe snufjes

De nieuwe helikopter is een nieuw type Airbus H135 P3H. Behalve de achteruitkijkcamera, is er een nieuw brancardsysteem en zijn er infraroodlampen gemonteerd. Die zorgen ervoor dat piloten beter in het donker kunnen vliegen.

De heli is niet veel sneller dan de oude. "Er zitten gewoon een heleboel verbeteringen in, die ons in staat stellen om ons werk beter te kunnen doen. Uiteindelijk zullen we wel wat winst halen, maar het is niet zo dat we ineens de helft van de tijd nodig hebben. Zo werkt het niet", vertelt hoofdpiloot Adema.

Stiekem gaat hij de oude traumahelikopter toch een beetje missen. "Je bouwt er toch een emotionele band mee op. Sinds 2010 gebruikten we 'm. Nu gaat 'ie terug naar Duitsland, want de heli was niet ons eigendom."

De nieuwe helikopter is eigendom van de ANWB. Die presenteert vanmiddag ook de nieuwe auto, waarmee het Mobiel Medisch Team over de weg wordt vervoerd. Het gaat om een Volkswagen Touareg R-line. Die auto vervangt de huidige Audi Q7.