Drankrijder opgepakt in Veenoord na achtervolging

Halverwege de avond kregen agenten een melding dat bij Holsloot iemand slingerend over de N34 reed. De politie vermoedde dat de bestuurder onder invloed was en gaf hem een stopteken. De man negeerde dat en ging ervandoor.

Op het politiebureau werd een blaastest afgenomen. Daaruit bleek dat de man te veel had gedronken. Hoeveel alcohol hij in zijn bloed had, is niet duidelijk. De man wordt daarnaast verdacht van poging tot zware mishandeling, het negeren van een stopteken en gevaarlijk rijgedrag.