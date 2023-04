Week van drenthe

Paasvuren branden weer in Drenthe, afscheid van de kleurrijke kunstenares Maya Wildevuur, het Roelof van Echten-technasium werkt aan veiliger verkeer, en een kritisch rapport over Groningen Airport Eelde.

In het paasweekend werden er in heel Drenthe weer paasvuren ontstoken. Al zijn het er minder dan in het verleden: er waren in een aantal gemeenten minder aanvragen gedaan dan eerder. Dat komt door de stikstofmaatregelen: het is voor de paasbulten van na 1994 ingewikkelder geworden om de boel goed te organiseren en een vergunning te krijgen. Maar bij de vuren die wel werden aangestoken was het plezier er niet minder om. Zoals in Witteveen

Kleurrijk kunstenares overleden

In haar woonplaats Midwolda is kunstenares Maya Wildevuur overleden. Ze is 78 jaar geworden. Wildevuur viel op door haar uitbundige kleurgebruik. Ze begon in 1984 in Hooghalen een galerie in Huize Dennenrode op landgoed Hiemstrastate. Begin jaren '90 verhuisde Wildevuur naar de Ennemaborg in Midwolda, waar ze Galerie Maya Wildevuur begon.

Ze koos zelf nog de titel van de laatste tentoonstelling Maya Wildevuur geeft zich bloot, in de Groninger Zilverkamer in Appingedam.

Kunstenaar Hans Zabel werkte in de jaren '80 veel met haar samen. Zabel vond haar een bijzondere persoonlijkheid. "Maya was aanvankelijk een heel bescheiden meisje, maar door haar relatie met Jan de Gans heeft ze in haar kracht kunnen groeien. Ze is van 1944 en dat is het jaar van het aapje. Dat is een vuurelement. Dat vurige zat ook in haar kleuren. Ze had een charme en nam veel mensen voor zich in. Ze was een eigenzinnige tante. Een flamboyant wijf."

Veiliger verkeer door Technasium

Het verkeer zou een stuk veiliger kunnen zijn zonder de telefoon of andere afleidingen. Twintig tot dertig procent van de ongelukken heeft met afleiding te maken, bleek uit onderzoek. Leerlingen van vier Drentse scholen werkten aan een oplossing, en gingen allemaal een andere richting in. Het Roelof van Echten College in Hoogeveen ging er met de Technasium Award vandoor.

De Nieuwe Veste in Coevorden werkte aan een camera die registreert of je wel naar de weg blijft kijken en een signaal geeft wanneer je bent afgeleid. Het Hondsrug College gelooft meer in een kastje voor de elektrische fiets. Stop je je telefoon niet in dat kastje, dan valt de trapondersteuning weg.

De leerlingen van CSG Dingstede uit Meppel richten zich vooral op het fenomeen bumperkleven, waarbij sensoren meldingen moeten doorgeven aan de bestuurders en automobilisten automatisch strafpunten op hun rijbewijs krijgen.

Uiteindelijk gaat het plan uit Hoogeveen met de prijzen lopen. Jurylid Robin Inpijn ziet nog genoeg haken en ogen aan het plan om telefoons lam te leggen met lantaarnpalen, maar is ook verrast door het concept. "Een heel mooi, innovatief ontwerp. Wij werken als jury al heel lang in de verkeersveiligheid en dit was voor ons een nieuw, interessant ontwerp."

Nieuwe banen

De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) heeft vorig jaar ruim 170 arbeidsplaatsen weten te creëren in Noord-Nederland. De NOM heeft naar eigen zeggen zes bedrijven zo ver weten te krijgen dat ze zich in het Noorden vestigen. Die bedrijven zorgden voor een investering van 137,8 miljoen euro in Noord-Nederland.

Het investeringsfonds boekte vorig jaar bijna elf miljoen euro winst, met name door de verkoop van twee bedrijven.

De NOM is er niet alleen voor de centjes, bedrijven kunnen ook sparren over ideeën. Zo maakte het technische bedrijf ASF Solar graag gebruik van de marketingkennis van de NOM. "Het zit hier vol met techneuten, maar het is ook wel fijn om eens te kijken hoe onze marketing bijvoorbeeld is, of eens uit te zoeken wat onze klanten nou daadwerkelijk willen. Dan gaan we met de NOM in gesprek en begeleiden ze ons."

'Vliegveld nog lang niet kostendekkend'

Het zit er voorlopig nog niet in om Groningen Airport Eelde kostendekkend of winstgevend te maken. Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer. Bovendien, zeggen de rekenaars, is de vorige investering gedaan op basis van een veel te positief beeld.

De provincies, die er samen 46 miljoen euro in staken, hadden eigenlijk nauwelijks keus. Er werd zo'n optimistisch beeld geschetst dat nee zeggen geen optie meer was, schrijft de Rekenkamer.

Het rapport maakt reacties los in de Drentse politiek. GroenLinks wil een provinciale parlementaire enquête. BBB voelt daar niks voor en pleit vooral voor investeringen om het vliegveld duurzamer te maken.