Studenten Drenthe College gaan stagelopen bij Hello Festival

Het Drenthe College en evenementenorganisator No Limit Events uit Emmen gaan samenwerken. No Limit Events organiseert onder meer het Hello Festival en Emmen on Ice. Het is de bedoeling dat studenten van het Drenthe College betrokken worden bij zulke evenementen.

Wat voor stages dat precies zijn, is nog niet duidelijk. "Dat zijn we nog aan het onderzoeken", zegt Bert Broekhoven van het Drenthe College. "We komen er eigenlijk achter dat er steeds meer stageplekken zijn, bij het Hello Festival. Denk bijvoorbeeld aan het op- en afbouwen van podia. Maar je kunt ook denken aan horeca, beveiliging en bewegwijzering."

Tijdens het Hello Festival van eerder dit jaar werden ook studenten ingezet. "We hebben toen vijftien studenten gevraagd of ze daar vrijwillig wilden zijn. Ze waren stuk voor stuk enthousiast. Ze vonden het leuk om zo'n groot evenement van dichtbij mee te maken en om een steentje bij te kunnen dragen", aldus Broekhoven.

Oog in oog met idolen?

Het moet niet de bedoeling zijn dat studenten alleen stage gaan lopen bij het Hello Festival, om dicht bij beroemde artiesten te komen. "Het organisatiebureau weet dat ook", legt Broekhoven uit. "Dat wordt ook tegen onze studenten gezegd: 'Welke act wil je van dichtbij meemaken? Dan gaan we kijken of we je dan vrij kunnen roosteren zodat je kan kijken'."

De zogeheten intentieovereenkomst werd gisteren door beide partijen ondertekend. "Volgend jaar begint de samenwerking bij het Hello Festival. Maar we gaan dan ook kijken naar Emmen on Ice."