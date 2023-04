Herinneringen aan 10 jaar koning Willem-Alexander: 'Hij is heel betrokken'

'Iedereen vindt er wat van'

Hoewel Tichelaar niet in Willem-Alexanders hoofd kan kijken, denkt hij dat er die dag veel voorbijschoot. "Koning worden heeft een enorme impact op je leven, maar ook op de levens van je vrouw en kinderen. Je komt vanaf die dag nog meer onder een vergrootglas te liggen." De voormalig CdK vergelijkt het met het bondscoachschap van het Nederlands elftal. "Iedereen vindt er wat van."

En daar vindt Tichelaar op zijn beurt ook weer wat van. "Ik vind dat er te vaak wordt gezocht naar iets dat niet goed ging. Bijvoorbeeld een kleine verspreking, of misschien die ene vakantiereis naar Griekenland." In het najaar van 2020 ging de koning met zijn gezin op vakantie naar Griekenland, terwijl de rest van het land in lockdown zat. Het kwam de familie op veel kritiek te staan.

Anders dan Beatrix

Te veel kritiek, denkt Tichelaar. "Het lijkt wel alsof de hele functie daaraan vast heeft gezeten", zegt hij. "Ik weet zelf ook heel goed wat publiciteit is. Uit eigen ervaring weet ik dat het leuk is als mensen over je schrijven, maar je moet ook omgaan met kritiek, want iedereen heeft een mening over je. Maar ik denk dat hij goed is voorbereid door z'n moeder."