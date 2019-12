Muzieklijst Harry's Blues zondag 8 december 2019

Judy Blank (1995) is een Nederlands singer-songwriter uit Utrecht. Ze is bekend geworden door haar deelname aan het tweede seizoen van de beste singer-songwriter van Nederland in 2013, waarbij ze het in de finale af moest leggen tegen Michael Prins. In 2013 stond ze ook op de het podium van North Sea Jazz in Rotterdam, waarbij Seasick Steve haar optreden bijwoont. Hij vraagt haar later onder andere als begeleidster in Rotterdam. In 2014 brengt ze haar debuutalbum, When The Storm Hits uit tijdens North Sea Jazz. In 2015 speelt ze onder andere op Pinkpop. Daarna is zij met haar muziek een iets andere weg ingeslagen. Gewapend met gitaar zet ze een andere sound neer dan voorheen. Veel van de liedjes zijn geïnspireerd door haar recente reizen naar Amerika. Daar speelde Blank in intieme setting op open mic nights in verschillende bars en cafés in Louisiana en Nashville. In 2018 verscheen haar album Morning sun en nu is er de EP Morning After.