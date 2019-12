'Het is nooit mijn bedoeling geweest om mijn vrouw iets aan te doen'

"Ik heb gif ingenomen en ben in levensgevaar en thuis is mijn vrouw in levensgevaar." Dat zegt de 56-jarige Peter R. uit De Groeve op 17 juni tegen een wandelaar, vlak nadat hij zijn vrouw in hun huis heeft gewurgd. Hij is naar recreatiegebied Meerwijck aan het Zuidlaardermeer gereden om zelfmoord te plegen, maar bedenkt zich.

R. vraagt de man om de politie te bellen. Als agenten komen, zegt hij weer dat hij vergif ingenomen heeft. "Ik wil dood. Mijn vrouw is ook dood. Ik heb haar gewurgd." Als R. vanochtend met de drie rechters in de rechtbank in Assen praat over de moord waarvan hij wordt verdacht, schiet hij regelmatig vol.

'Gesmeekt en gebruld'

Zijn vrouw Marion heeft de dag ervoor tijdens een ruzie laten weten dat ze bij hem weg wil. Hun relatie - ze waren 27 jaar bij elkaar - ging met ups en downs. R. wil die avond op haar inpraten om te voorkomen dat ze gaat. Als ze thuiskomt van haar werk, zegt hij tijdens een emotioneel gesprek tegen haar dat het vijf voor twaalf is en dat er wat moet gebeuren.



R: "Maar ze zei dat het al twaalf uur geweest was en dat ze verliefd was op een vriend. 'De deur is dicht. Ik hou nog van je en je bent de vader van onze dochter, maar ik ga met hem verder', vertelde ze. Ik heb haar gesmeekt bij me te blijven en gebruld."

'Niemand krijgt haar'

Als ze daarna samen gearmd voor de foto van hun dochter staan, doet hij plotseling zijn handen om haar nek en wurgt hij haar. "Wat er precies gebeurde, herinner ik me niet meer. Maar het volgende wat ik weet, is dat ik op de bank zat en Marion op de grond voor me lag", huilt R. "Het is nooit mijn bedoeling geweest om haar iets aan te doen."



Hij schrijft nog twee boze briefjes aan de nieuwe vriend van zijn vrouw. Op één ervan stond: 'Je krijgt haar niet, niemand krijgt haar. Ik ben ook dood. Kutmaatschappij'. Dan vertrekt hij met een drie meter lang snoer en het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup in de auto naar Meerwijck. Als hij even na zes uur die avond de straat uitrijdt, steek hij nog de hand op naar een bekende, ziet de politie later op camerabeelden.



Hij drinkt de Roundup op, maar het blijkt te weinig om eraan dood te gaan. Na een paar dagen op de intensive care in een ziekenhuis in Groningen, wordt R. overgebracht naar een gevangenis, waar hij sindsdien in voorarrest zit.

Man met twee gezichten

Volgens een psycholoog en psychiater die hem onderzocht hebben, is Peter R. een man met twee gezichten. Hij doet naar buiten toe graag alsof alles perfect is. Maar Marion en haar familie kennen een heel andere kant van hem. Een egoïstische man, die kwaad wordt als hij zijn zin niet krijgt.



Dat zijn vrouw een relatie had met een gezamenlijke vriend, vond hij niet het ergste. Maar de gedachte dat zij bij hem weg zou gaan, bracht hem volledig in paniek, vertelt hij aan de rechters. Volgens de psycholoog en de psychiater heeft de man een persoonlijkheidsstoornis, verlatingsangst en voelt hij zich snel gekrenkt. Ook wordt hij omschreven als egocentrisch.



Dat zegt ook de zus van Marion, die namens de nabestaanden het woord voert. De familie wist al heel lang van de relatieproblemen van haar en Peter R. "Aan het einde van haar leven durfde ze te kiezen en de stap te nemen om te scheiden. Maar ze mocht niet weg van jou, want niemand mocht haar hebben", aldus haar zus in de rechtszaal.

Brabantse familie

De politie las vele appgesprekken die R. had met zijn vrouw. Hij is vrachtwagenchauffeur en doordeweeks veel weg. Terwijl R. de rechters vertelt dat het juist de laatste week voor de moord beter lijkt te gaan met hun huwelijk, blijkt dat niet uit de appjes over en weer, waarin R. ook meerdere keren dreigt met zelfmoord.



"Onze zus deed alles om het je naar de zin te maken en daar ging ze heel ver in", aldus de zus van Marion in de rechtszaal. "Wij zagen haar veranderen en voelden ons door jou niet meer welkom in De Groeve. Jij begreep niks van onze Brabantse familie, waarin het draait om gezelligheid en waarin we voor elkaar zorgen."



De vijf broers en zussen van het slachtoffer willen ruim 5100 euro schadevergoeding. Straks komt de officier van justitie met de strafeis tegen R.

