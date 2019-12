Eis: twaalf jaar cel voor wurgen echtgenote in De Groeve

Volgens de officier van justitie is sprake van doodslag, omdat er te weinig bewijs is dat R. van tevoren het plan had om zijn vrouw te vermoorden. "Toen tot hem doordrong dat ze echt weg zou gaan, knapte er iets in hem", aldus de officier van justitie.



Peter R. werd een uur later aangehouden in recreatiegebied Meerwijck, waar hij zelfmoord wilde plegen. Hij had 'een kopje Round-up opgedronken', vertelde hij aan politieagenten. Ook bekende hij meteen dat hij thuis aan de Driehoekskamp in De Groeve zijn vrouw had gewurgd. "Ze wilde me verlaten en dat laat ik niet gebeuren. Het was een laffe daad", zei de man toen hij werd aangehouden.



Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat de man een persoonlijkheidsstoornis heeft. Daardoor is hij verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. R. heeft laten weten dat hij wil meewerken aan een behandeling. Dat kan tijdens en na zijn straf, vindt de officier. Hij eiste ook dat de man de broers en zussen van zijn vrouw ruim 5100 euro schadevergoeding moet betalen.



Op 8 januari doet de rechtbank uitspraak.

