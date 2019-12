Landbouwbeurs Assen: 'Boeren wachten met investeren door stikstofcrisis'

Maar willen boeren op dit moment wel investeren in grote, dure machines of trekkers? De stikstofcrisis zorgt immers voor veel onduidelijkheid en onzekerheid over de toekomst. De boeren gaan volgende week weer actievoeren. Ze willen snel duidelijkheid van de kabinet.

"Ik denk het juist wel. Ik denk dat er wel behoefte is aan een beetje samenhang en ook informatie. Hoe zit het nu echt? Wat verlangt de overheid? Wat biedt de techniek aan oplossingen? Daar is de beurs een perfect podium voor", zegt beursmanager Willem Bierema.

De beurs is helemaal volgeboekt. Meer dan 400 bekende en toonaangevende trekker- en mechanisatiemerken zijn op de beurs. Vertegenwoordigers merken dat veel boeren op dit moment wachten met investeren in hun bedrijf. "De markt is wel afwachtend, maar er zijn nog boeren die durven te investeren", zegt Barry van Barneveld van Kort Melktechniek uit Beilen.

"Het gaat dan niet om hele nieuwe schuren maar bijvoorbeeld wel om investeringen in de huidige stal. Wat kunnen we dan bijvoorbeeld automatiseren? Wat kunnen we doen aan comfort voor de koeien? Of hoe kunnen we het ons zelf gemakkelijk maken?"

Seminars

Voor het eerst is er dit jaar ook een inhoudelijk programma op de beurs. Er worden seminars georganiseerd over bijvoorbeeld digitalisering van loonbedrijven, taakkaarten, grasgroeivoorspelling en -opbrengst. Het eerste seminar ging vandaag over de actuele stikstofproblematiek, maar trok nog weinig bezoekers. "Ik denk dat de boeren het zat zijn om het ook hier nog weer over die stikstof te hebben", zegt cursusleider Rienk Prins van Agriplaza. "Hoewel sommige boeren best hun voordeel zouden kunnen doen met mijn verhaal", denkt Prins.

Prijs

Bezoekers van de beurs konden de afgelopen dagen stemmen op de leukste of mooiste innovatie op de beurs. De prijs ging uiteindelijk naar Henk Timmerman van Timmer en Timmerman mechanisatie uit Gieten. Samen met andere Fendt-dealers wisten ze een nieuw model trekker naar de beurs te krijgen. Waar alle trekkers en machines op de beurs juist prachtig zijn opgepoetst is dit exemplaar juist helemaal vies. Alsof hij zo van het land de expositiezaal op is gereden. "Omdat wij 'm niet gepoetst hebben zijn we in de picture gekomen, denk ik. Dat is hartstikke mooi", zegt Henk Timmerman.