Cascaderun is coronaklap nog niet te boven: 'Maar het gaat helemaal goedkomen'

Ondanks een kwart minder lopers dan tijdens de hoogtijdagen, kijkt voorzitter Michael Brinkhof terug op een 'fantastische' Cascaderun. "Het zou mooi zijn als we weer naar achtduizend deelnemers kunnen, maar de coronatijd heeft wel wat gedaan", stelt hij vast.

Ruim zesduizend lopers stonden gisteren aan de start in de Hoogeveense Raadhuisstraat. "Genoeg om het een succes te noemen", vindt Brinkhof.

En mensen die zijn afgehaakt, keren niet zo snel weer terug, ook al steeg hardlopen in populariteit tijdens de coronajaren. "Het verbaast mij ook weleens", geeft de Cascaderun-voorzitter toe. "Ik ben ook een hardloper en wandelaar, en dan was deze tijd de uitgelezen mogelijkheid je dingetje te doen. Maar het blijkt dat mensen hun contacten hebben verloren en op een of andere manier het hardlopen niet als prioriteit zien."