Kanon van Rijksmuseum naar Coevorden: 'Die hadden we nog niet'

In alle vroegte vertrok een vrachtwagen vanochtend uit de hoofdstad, om de stukken naar Coevorden te brengen. Voor Stefanie Ottens van het Coevorder museum toch wel een bijzonder moment. "We krijgen natuurlijk wel vaker bruikleenstukken van andere musea, maar het Rijksmuseum is wel een niveautje hoger. Dat is zeker spannend, maar vooral ook heel erg leuk."

Kanonnetje

Het Rijksmuseum geeft onder meer kruisbogen, voetkruisbogen, hellebaarden, lansen, sabels, kruitpistooltjes en een harnas in bruikleen. Ook een kanonnetje zit bij de collectie. Het wapen is zo'n halve meter lang en zo'n dertig centimeter hoog en is in de zeventiende eeuw vermoedelijk gemaakt als proefmodel, voor het echte werk. "Hij is heel mooi geornamenteerd voor een wapen met het jaartal 1649", vindt Ottens, die in haar nopjes is met deze aanwinst. "Er staan wel twee kanonnen bij het kasteel van Coevorden, maar wij hadden er nog geen een in het museum, dus we zijn er erg blij mee, ook al is 'ie wat klein. Misschien komt er ooit nog een grote te staan hier, maar dit is een mooi begin."

Het kanonnetje uit 1649 (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

Met de nieuwe museumstukken hopen ze in Coevorden meer bezoekers te gaan trekken. Tot en met eind maart zijn ze te zien in de tentoonstelling Wapentuig in het Tuighuis. Ook in 2021 en 2022, als Coevorden de culturele gemeente van de provincie Drenthe is, hoopt het Stedelijk Museum een paar mooie stukken van het Rijksmuseum naar de vestingstad te halen.

Eerder dit jaar kreeg het Stedelijk Museum ook al twaalf sabels en acht lansen van het Rijksmuseum. Die werden geschonken door het Amsterdamse museum.

