Emmer gitarist van ROX in shock door overlijden Marie Frederiksson

Bij Fredriksson werd in 2002 een hersentumor geconstateerd. Ze werd behandeld, herstelde en ging vervolgens nog jaren op tournee. Ruim drie jaar geleden stopte Roxette, dat eind jaren tachtig doorbrak met hits als The Look en Listen to your heart, vanwege gezondheidsproblemen van Fredriksson.

"Aan de ene kant was te verwachten dat dit zou gebeuren", reageert Emmenaar Ter Beek op haar overlijden. "Aan de andere kant is het shocking. Wij zijn al zo lang bezig met Roxette dat zo'n persoon je eigen wordt."

Ter Beek is gitarist in de tributeband Rox, die door heel Europa twee uur durende shows verzorgt met nummers van Roxette. Het eerstvolgende optreden is vrijdag in het Duitse Lutten. Ter Beek: "In de zes jaar waarin we bestaan wordt dit het meest emotionele optreden. We zijn uiteraard vereerd met alle aandacht, maar nu heeft dat een veel diepere betekenis."

De muzikant heeft niets dan lovende woorden voor Frederiksson. "Ze had een heel expressieve manier van uitdrukken. Samen met Per Gessle bracht ze eind jaren tachtig en begin jaren negentig een eigen sound aan de popmuziek. Ze maakten een geweldig product."