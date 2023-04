Minder meldingen, maar Drent loopt nog steeds meeste risico op tekenbeet

Onderzoek

Om minder afhankelijk te zijn van externe factoren zijn onderzoekers van het RIVM en Wageningen University & Research (WUR) onlangs begonnen met een vaste groep melders om meer inzicht te krijgen in de 1,5 miljoen tekenbeten die er elk jaar in Nederland zijn. Deze vaste groep geeft elke week door of en hoeveel tekenbeten zij hebben gehad, ook als dat er nul zijn.

Van Vliet en zijn RIVM-collega Kees van den Wijngaard zoeken nog meer deelnemers: "Met deze meldingen kunnen we veel beter bepalen wanneer het aantal tekenbeten stijgt of daalt. Met meer deelnemers kunnen we echt goede uitspraken doen over een toename of afname." Want dat het aantal meldingen nu twee jaar op rij is gedaald, duidt niet meteen op een trend, zegt Van Vliet.

2023

Dit jaar lijkt vooralsnog een goed jaar voor de teek. "Mensen denken dat we een koud voorjaar hebben gehad, maar eigenlijk hebben we een zeer warme start van het jaar gehad", zegt Van Vliet.

"We staan in de top-10 warmste jaren gemeten. En koude nachten met vorst overleven de teken. We hebben geen droog voorjaar gehad, februari was droog maar daarna is er genoeg water gevallen. We zitten nu aan het begin van het tekenseizoen, maar warm en nat zijn prima uitgangspunten voor de teek."