Dutch Open Darts stapt uit BDO-ranking

Tijdens de Dutch Open Darts, van 31 januari tot en met 2 februari in De Bonte Wever in Assen, vallen dit jaar geen punten voor de BDO-ranking te halen. De organiserende Nederlandse Darts Bond (NDB) is klaar met de plotselinge wijzigingen die de BDO doorvoert.

Eind november ontving de NDB een brief van de BDO. Daarin kondigde de organisatie aan dat de NDB aan nieuwe verplichtingen moest voldoen, om een BDO-ranking toernooi te mogen blijven. Het grootste dartstoernooi ter wereld, dat sinds 2014 in Assen wordt gespeeld, ging hier niet mee akkoord.

"Het nieuwe dartseizoen bij de BDO is in oktober van start gegaan. En plotseling, als het seizoen al enkele maanden aan de gang is, worden de regels gewijzigd. Daar gaan wij niet mee akkoord", zegt Paul Engelbertink, directeur bij de Nederlandse Darts Bond. Zo legde de BDO een voorwaarde op die financieel negatieve gevolgen zou hebben voor de Dutch Open Darts. "Wij hebben een brief naar de BDO gestuurd dat wij dit niet accepteren en hen een aantal dagen de tijd gegeven om hierop terug te komen."

Ultimatum genegeerd

De BDO reageerde niet op het ultimatum dat de Nederlandse Darts Bond stelde in haar brief. "Toen hebben wij aangegeven definitief niet te gaan betalen voor BDO-punten en daardoor zijn we geen BDO rankingtoernooi meer. Hier is de BDO blijkbaar van geschrokken. Binnen enkele uren draaiden zij de wijzigingen plotseling terug."

Voor de NDB is het terugdraaien van de regels geen reden om de Dutch Open in 2020 alsnog een BDO-geranked toernooi te laten zijn. "Wij zijn een professionele organisatie die weloverwogen beslissingen neemt", zegt de directeur. "Wij staan voor wat we doen en willen niet samenwerken met een organisatie die opeens de regels weer terugdraait."

Alweer 2.200 aanmeldingen

Jarenlang was de Dutch Open een van de belangrijkste toernooien van het seizoen bij de BDO. Het toernooi had een zogenoemde A+-status, een niveau onder bijvoorbeeld het wereldkampioenschap. Ieder jaar doen er enkele duizenden darters mee. En ook dit jaar hebben zich tot nu toe alweer ruim 2.200 darters aangemeld.

"De inschrijving voor het toernooi loopt prima", weet Engelbertink. "We hebben darters die zich hebben ingeschreven vanwege de BDO-ranking de mogelijkheid gegeven om zich uit te schrijven en hun geld terug te krijgen. Hiervoor hebben we slechts zes aanvragen gekregen tot nu toe. Maar aan het toernooi verandert ook niets. Zo blijft ook het prijzengeld hetzelfde. Naast alle breedtesporters die komen, verwacht ik ook dat de meeste wereldtoppers er gewoon zijn."

Nieuwe ranking

De Dutch Open is het eerste toernooi dat zich terugtrekt vanwege de veranderende regels uit de BDO-ranking. Mogelijk volgen meer dartsorganisaties het voorbeeld van de NDB. Engelbertink: "Ik weet dat daar in andere landen over wordt gepraat. Samen kijken wij met andere bonden en de World Darts Federation (WDF) naar de mogelijkheid voor een nieuwe professionele internationale ranking. Nu heeft WDF nog geen eindtoernooi, maar dat zou een optie kunnen zijn."

De toekomst van de Dutch Open is in ieder geval niet in gevaar. "Het evenement staat als een huis en we hebben een geweldige locatie. Ieder jaar groeit het aantal deelnemers. Bovendien is 80 tot 90 procent van de darters breedtesporter. Daarnaast willen we het toernooi ook interessant houden voor topdarters. Daarom kijken we naar een nieuw rankingsysteem."