Rugbydroom brengt Havelter Max Plaizier (16) voor twee jaar naar Zuid-Afrika

Je bent 16 jaar oud, komt uit Havelte en speelt op het laagste clubniveau van het rugby in Nederland. Dromen van een carrière als professioneel rugbyer lijkt niet bepaald voor de hand te liggen. Wel voor Max Plaizier. Hij gaat de komende twee jaar rugby en school combineren in Zuid-Afrika.

Ruim een maand geleden was het groot feest in Zuid-Afrika. De nationale rugbyploeg, de Springbokken, kroonde zich in Japan tot wereldkampioen. Op dit moment is er geen land beter in deze sport. En Plaizier mag er de fijne kneepjes van de sport leren. Op weg naar een professionele carrière.

"Dit is zeker een droom", lacht de scholier. Hij weet dat het zwaar gaat worden. "Ik vind het spannend, maar zie er niet echt tegen op. Toch ben ik natuurlijk wel gewoon twee jaar weg van huis. Ik ga mijn familie zeker missen, maar dit is de kans om op hoog niveau te trainen en spelen."

Plaizier is in Nederland, waar rugby maar een kleine sport is, een talent. Hij speelt bij The Big Stones in Havelte, traint bij een regionale Rugby Academy en zit in een nationale jeugdselectie. Dankzij een uitwisselingsprogramma tussen de Nederlandse Rugbyacademies en de Northwood School in Durban, kan hij nu naar Zuid-Afrika. "Daar is het niveau zoveel hoger dan hier. Ik mag spelen in het land van de wereldkampioen."

Zijn nieuwe leven zal er straks behoorlijk anders uitzien dan nu. Alles komt in het teken van rugby te staan. "We trainen daar tijdens schooltijd. School blijft natuurlijk het belangrijkste, maar sport is daar veel belangrijk dan bij ons op school."