Na 30 jaar nieuwe operatiekamers voor het WZA in Assen

De steigers staan nog aan de buitenkant van het ziekenhuis. En wie richting de operatiekamers gaat, ruikt de geur van nieuwe materialen. Krap een week wordt er nu geopereerd in het nieuwe operatiekamper-complex van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. En daar zijn ze maar wat blij mee.

"Hier hebben we aan de ene kant de recovery, waar je naartoe wordt gebracht na de operatie", vertelt Melchior Oldenburger. Hij is hoofd operatiecentrum en leidt ons trots rond. "Hier hebben we de holding, dit is de locatie waar de patiënt wordt geprepareerd voor de operatie."

Het nieuwe complex bestaat uit twee delen, met in het andere deel de daadwerkelijke operatiekamers. Voorzien van de nieuwste snufjes.

Technische hoogstandjes

Ook de medewerkers zijn enthousiast over de nieuwe operatiekampers. "We hebben bijvoorbeeld naast de operatietafel grote schermen hangen waar we de röntgenfoto's op kunnen zien. En we hebben een nieuw luchtverversingssysteem waardoor dit ook een hele veilige plek is om te werken."

De patiënt zelf zal niet heel veel merken van het nieuwe complex. "Bij binnenkomst en vertrek zie je wel dat alles nieuw is", aldus Oldenburger. "Ook hebben we heel veel daglicht in ons complex en zijn de gangen ruim."

De verbouwing heeft zo'n twee jaar geduurd. "Bouwen op een bestaand ziekenhuis is een flinke klus", legt bouwmanager Ingo Vos uit. "In het ziekenhuis gaat alles gewoon door, dus je moet heel veel overleggen met elkaar."

15 tot 20 jaar

De nieuwe operatiekamers worden morgen officieel geopend, toch wordt er al een kleine week geopereerd. "We zijn wel tegen wat kinderziektes aangelopen, dat is ook helemaal logisch", vertelt Oldenburger. "Maar de basis is gelukkig goed."

"We gaan nu de tweede fase in", vult Vos aan. "Samen passen we aan wat nodig is." De vorige OK was ruim dertig jaar oud, Oldenburger verwacht niet dat deze nieuwe OK zo lang mee gaat. "Dertig jaar is echt te lang, ook omdat er continu vernieuwingen zijn. Maar we kunnen zeker vijftien tot twintig jaar vooruit."