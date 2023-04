Albertus Nieuwenhuis werkt al tien jaar iedere avond aan 'zijn film' over de brand van Dwingeloo

Bij de zoektocht krijgt Nieuwenhuis hulp van de Dwingeler historische vereniging 'Dwingels Eigen'. Zij beschikken over veel historische foto's. Erwin de Leeuw van de stichting hielp bijvoorbeeld bij het zoeken in het kadaster. "Het kadaster verzameld sinds 1832 de eigendomsgeschiedenis van huizen en ze maken daarbij ook tekeningen. Die veldwerken geven de formaten van de huizen weer. Samen met oude plattegronden en foto's heeft Albertus daar een mooie animatie van gemaakt."

Bij sommige gebouwen is ieder detail dat in het archief te vinden was, meegenomen. Nieuwenhuis wijst naar een foto waar een vrouw op afstand in de stal te zien is. "Die heb ik ook in de animatie terug laten komen."

'Je stapt zo de oude foto's binnen'

Samen zijn ze een heel eind gekomen. "Dit is niet zomaar wat, ik durf wel te zeggen dat dit een historisch verantwoord stuk is", zegt Nieuwenhuis. Ook de Leeuw is trots. "Ik heb een paar scénes gezien, het is fantastisch, je stapt zo de oude foto's binnen."

Toch is niet van ieder huis alles meer terug te vinden. Sommige dossiermappen zijn slecht gevuld. "Van een enkele boerderij weten we de zijkant niet of zijn er geen foto's van de achterkant. Dat moet je dan een beetje naar eigen inzicht invullen. Hoe kan het eruit gezien hebben? De pothokken hadden bijvoorbeeld hun vaste plek."