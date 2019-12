ACV naar laatste 32 in bekertoernooi

Met Genemuiden en ACV stonden de nummers 5 en 4 van de ranglijst in de zaterdag hoofdklasse B tegenover elkaar. De Asser formatie nam in de eerste helft na ruim 20 minuten de leiding door een treffer van Matthijs Hardijk, die vanaf 20 meter raak schoot: 0-1. Diezelfde Hardijk zag op slag van rust een voorzet op de lat komen, waarna Marco van der Heide vloog de rebound over schoot.

In het tweede bedrijf was Kevin Mennega (hij was ingevallen voor de geblesseerde Ezra Schrijver) dicht bij een doelpunt, maar zijn inzet ging rakelings naast. Even later was het wel raak. Justin Mulder kon alleen op Genemuiden-doelman Patrick Jansen afgaan en rondde koelbloedig af: 0-2.

Die voorsprong hield ACV vast tot het einde van het bekerduel, want verder dan een vrije trap op de paal van Kay Velda kwam Genemuiden niet. ACV eindigde het duel overigens met tien man, omdat Daniël Schans drie minuten voor tijd aan de noodrem trok en een doorgebroken speler de gang naar het ACV belette.