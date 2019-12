Albert Bruins Slot nieuwe voorzitter Drentse Landschap

Albert Bruins Slot is nu nog voorzitter van het College van Bestuur van het ROC Drenthe College in Assen, Meppel en Emmen. Hij gaat in maart met pensioen.

Zich inzetten voor de natuur, vindt Bruins Slot een mooie invulling van de nieuwe fase, na zijn pensionering. "Ik denk dat voor de toekomst van ons land en voor ons het voortbestaan van de natuur cruciaal is. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren", aldus Bruins Slot als nieuwe voorzitter.

Record

Met Ali Edelenbosch, oud-PvdA-gedeputeerde in Drenthe, vertrekt trouwens de langstzittende voorzitter van de Raad van Toezicht bij het Drentse Landschap. Dat 'record' blijft ook in haar handen. In de nieuwe statuten staat namelijk dat de maximale zittingstermijn voor leden van de Raad van Toezicht bij Stichting het Drentse Landschap twee keer een periode van vier jaar is.

Eén van de grootste projecten waar Edelenbosch als voorzitter bij betrokken was, is uitvoering van de Hunze-visie. Daarbij is het Hunzedal in oude luister hersteld en is het riviertje weer gaan kronkelen.

Trots op Hunze

Als gedeputeerde was ze al bij het begin van de plannen betrokken. "Ik was trots als er weer een stukje van de Hunze klaar was, maar er zijn nog wel wat hectares nodig." Edelenbosch hoopt dat de verantwoordelijke gemeenten ervoor zorgen dat die percelen ook beschermd worden, en uiteindelijk tot natuur ingericht kunnen worden.

85 jaar

Stichting het Drentse Landschap bestaat dit jaar 85 jaar. De organisatie zet zich sinds 1934 in voor de bescherming van de natuur en het erfgoed in Drenthe. De stichting is verantwoordelijk voor 9.200 hectare natuur, ruim 310 monumentale gebouwen, 22 hunebedden, 3 verdedigingsschansen en vele archeologische objecten, zoals grafheuvels.