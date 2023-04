Steun uit Meppel voor Drukkerijmuseum: 'Tijd om wat terug te doen'

Volgens Van Oosten hoort het museum thuis in Meppel. "Het gaat om de historie. Hiertegenover stond vroeger de grootste drukkerij van Meppel en de stad ademt dat uit." De ondernemer kijkt met een teleurgesteld gevoel naar de beslissingen die de gemeente neemt. "Het plein waaraan we zitten, is verbouwd met een letterbak met letters omdat het een drukkerijverleden moet aanhalen, en dan gaan we het drukkerijmuseum verloren laten gaan."

Wie de schoen past

Volgens Van Oosten hebben 'meerdere bedrijven' zich bij hem gemeld. "Wie de schoen past, trek hem aan. Hoe groot die schoen is moeten mensen zelf beslissen. Ik denk dat ze blij zijn met alle steun en waardering die ze krijgen." Hoeveel ze precies op kunnen halen en of dat genoeg zal zijn weet hij nu nog niet. "We hebben nu initiatief genomen, daar krijgen we toezeggingen en reacties op. En uiteindelijk moeten we met het drukkerijmuseum kijken hoe we hen kunnen helpen."

'Gemeente is aan zet'

Bestuurslid Schilpenoord hoopt dat de reacties de gemeente op andere gedachten brengen. "We moeten structureel voldoende geld hebben om een aantal jaren open te blijven. Daarom is de eerste zet aan de gemeente."