Snackmobiel in Assen protesteert tegen forse hogere prijs standplaats

De snackmobiel die al jaren aan een weggetje in Marsdijk in Assen staat, is zich rot geschrokken van de rekening voor hun standplaats. Of ze maar even bijna 6000 euro willen betalen, en dat is 1500 euro meer dan in 2015.

De eigenaren trekken met een brief aan de bel bij de gemeenteraad van Assen. Ze vinden de forse prijsverhoging in geen verhouding staan tot hoe de standplaats erbij ligt. Vooral omdat er in jaren verder niets aan verbeterd is.

Strook grind

"De precariorechten betalen wij voor het gebruik van de standplaats aan de Roegoorn. Dat is in dit geval een strook grind langs de toegangsweg naar de Goorns, op de rand van het industrieterrein en de woonwijk. Voor het gebruik van de ruim 22 vierkante meter waarop wij onze Snackmobiel Marsdijk exploiteren, kregen we begin december een aanslag van 5.955,71 euro. In 2018 betaalden wij voor diezelfde plek 5.311,85 euro. Dat is een stijging van 643,86 in één jaar", schrijven een boze John Kleine en Belinda van der Pijl van de snackwagen.

"Voor een plek op het Koopmansplein dit misschien een goede prijs, maar voor een stuk grind in een buitenwijk, pal onder een hoogspanningslijn, is dit echt veel te veel geld", stelt het duo. Ze vinden dat de raad de forse stijging van de precariorechten een halt toe moet roepen. "Wat wij betalen moet in verhouding staan tot wat we ervoor terugkrijgen."

Vragen PLOP

Stadspartij PLOP heeft inmiddels vragen gesteld over de verhoogde precarioheffing voor standplaatsen en terrassen. "Ook in onze ogen is die exorbitant. Dit kan toch niet de bedoeling zijn", aldus fractievoorzitter Henk Santing. Volgens Stadspartij PLOP zijn veel meer ondernemers in Assen geschrokken van de hoge rekening die ze deze maand van de gemeente kregen voor de jaarlijkse precarioheffing.