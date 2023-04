Schoonebeek houdt in mei bijeenkomsten over enquête injectiewater

De actiegroep Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS) houdt op 11 en 16 mei bijeenkomsten in 't Aole Gemientehoes om omwonenden bij te praten over onder meer de risico's van injectie van afvalwater in lege gasvelden bij het dorp. Dit gebeurt een week voorafgaand aan de verspreiding van een enquête waaruit het lokale draagvlak voor dit plan moet blijken.

De NAM is van plan het afvalwater dat voortkomt uit de winning van aardolie injecteren in een leeg gasveld onder Schoonebeek. Geheel of gedeeltelijk zuiveren en hergebruiken van het water is volgens de NAM duurder en slechter voor het milieu dan ongezuiverd in een leeg gasveld stoppen.

Vanuit het dorp is twijfel ontstaan over deze kijk op de zaak. In de raadszalen van zowel de gemeenten Coevorden als Emmen kwam een aanzienlijke parade van insprekers voorbij die diepe zorgen hebben bij de voorgenomen gang van zaken. De NAM en het ministerie van Economische Zaken werd een gebrekkige en eenzijdige communicatie verweten. Ook waren er milieubezwaren (men verwachtte meer CO2-uitstoot) en ontstond de vrees voor aardbevingen.

Onvoldoende belicht

Het zijn risico's die nog onvoldoende belicht zijn, aldus Henk Vredeveld van SAS. "We willen de mensen graag de andere kant van de medaille laten zien. Dan hoeven inwoners het niet alleen te doen met de informatie van de NAM en het ministerie van Economische Zaken (EZK). Zo krijgen ze ook een compleet beeld en kunnen ze een goede afweging maken bij het invullen van de enquête."

Voor beide avonden zijn onder meer geologen, natuurorganisaties en actiegroep Stop Afvalwater Twente uitgenodigd. "Van die laatste groep, hebben wij inmiddels een toezegging." Door ziekte en vakantie duurt het vastleggen van de anderen wat langer, aldus Vredeveld.

Domper

Een kleine domper is de weigering van EZK om mee te betalen aan de organisatie van beide avonden, aldus Vredeveld. "Ze hebben wel de rekening betaald voor de twee informatieavonden die ze samen met de NAM hebben gehouden. Als bezorgde burgers hebben wij vervolgens een brief gestuurd dat wij soortgelijke bijeenkomsten willen houden. Met als inzet het laten zien van de andere kant. Onze gedachte was dat ze vast geen bezwaar hadden om bij te dragen."

Vredeveld bedoelt daarmee een bijdrage wat betreft zaalhuur, reiskostenvergoeding en een presentje voor de sprekers. Niets onredelijks aan, vindt hij. "Als reactie krijgen wij terug dat het EZK zich niet herkent in het beeld dat er sprake is van een eenzijdig informatiebeeld." Vredeveld gaat daarom aan de jas trekken bij de Kamerleden die afgelopen vrijdag nog een bezoek brachten aan het oliedorp. "Kijken of zij dit ook een democratische manier van handelen vinden."

Tweede helft juni

Het is de bedoeling dat de enquête georganiseerd door Dorpsbelangen in de week na de informatieavonden de deur uitgaan. In totaal gaat het om ongeveer 3500 adressen. De gemeente Emmen ondersteunt door hun adressenbestand ter beschikking te stellen, de verzending te verzorgen en een deel van de kosten op zich te nemen. "Keurig, zo hoort het ook", aldus Vredeveld. De uitslag wordt in de tweede helft van juni verwacht.