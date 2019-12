Bouwbedrijf genomineerd voor creëren vogelhuisjes in Meerveld

"We waren niet verplicht om hier maatregelen te nemen voor de leefomgeving van vogels. Een scan maken voor het bepalen van de hoeveelheid vogels zou te lang duren waardoor de renovatie uitgesteld zou moeten worden. Dat wilden we niet. Toen hebben we een plan gemaakt met de ecologen die we zelf in dienst hebben. We hebben gezegd: we gaan ervan uit dat deze vogels er zitten. En we zorgen dat we tijdens de renovatie de juiste maatregelen treffen en dat er in de eindsituatie minstens dezelfde hoeveelheid verblijfsmogelijkheden zijn voor vogels en liefst nog meer", zegt ontwerpmanager Hille de Haan van Heijmans.

De reacties in de buurt zijn wisselend. Een buurtbewoner geeft aan dat de tegels naast zijn huis steeds onder de poep zitten. En zijn auto ook. "Ik ben er niet blij mee. Als het aan mij lag had ik die kastjes allang weggehaald, maar ik durf niet op de ladder", zegt hij. De Haan zegt zijn punt mee te zullen nemen bij toekomstige ontwerpen.

Een andere buurtbewoner is juist heel blij met de mussen in zijn tuin. Er zitten er tientallen. Hoe dat komt? Ik voer ze! Ik haal voor 17 euro per maand vogelvoer. Ik koop geen vuurwerk, maar dit", lacht hij. Heeft hij geen last van de poep? "Nee, dat maak ik zo weer schoon."

We zijn heel blij met de nominatie" Bouwbedrijf Heijmans

Voor de eerste Award Natuurinclusief bouwen en ontwerpen van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdierverening zijn in totaal vijf projecten genomineerd. Er waren zestien projecten aangemeld. De onafhankelijke jury bestaat uit drie mensen met expertise op het gebied van stedelijke ontwikkeling en stadsnatuur. De jury over Meerveld: "Een project met laagdrempelige maatregelen, waarmee feitelijk de norm wordt gesteld voor natuurinclusieve woningrenovaties in Nederland."

De andere genomineerden zijn: het Stadhouderspark in Vught door Soeters van Eldonk, Het Genderdal in Eindhoven door Buro Lubbers, het hoofdkantoor van Triodos Bank Nederland in Zeist door RAU en EX Interiors en Happy Days in Zoetermeer door KOLPA architecten en MIX architectuur. De winnaar wordt op 19 december bekendgemaakt.