Emmen trekt portemonnee voor woningonderzoek bodemdaling, inwoners eisen actie van waterschap

Onderzoeksbureau Fugro heeft de afgelopen twee jaar nader onderzoek gedaan naar de ernst en omvang van de schade aan de woningen. Van de 140 meldingen bleken er uiteindelijk veertien nog geschikt te zijn voor nader onderzoek. Bij deze meldingen zijn voldoende gegevens beschikbaar om dit uit te kunnen voeren, legde Robin Lomulder, senior adviseur hydrologie uit, aan de tientallen omwonenden.

"Een groot aantal meldingen heeft een constructieve oorzaak", zegt Lomulder. Bij drie van de veertien meldingen gaat het om cosmetische schade. Wel stelt Lomulder dat de panden met constructieve schade vaak gebouwd zijn tussen 1900 en 1940. Van één melding is grondonderzoek beschikbaar.

Fugro beveelt de overheden aan dat grondonderzoek nodig is om een direct verband met bodemdaling vast te kunnen stellen. Maar ook dat het bewoners perspectief moet bieden en kennis moet vergaren over de werking en interactie van bodem en het watersysteem.

Totaalbeeld grondwateronttrekkingen 'onduidelijk'

"We hebben veel onderzoek gedaan de afgelopen jaren", antwoordt wethouder Van der Weide daarop. "Ik kan me voorstellen dat niet alle zorgen en vragen beantwoord zijn. Dat is ook de worsteling van de overheden. We kunnen wel een vervolgvraag gaan formuleren maar gaat deze dan ook leiden tot een zinvol antwoord?"

Ook het waterschap Vechtstromen heeft de afgelopen twee jaar vervolgonderzoek gedaan. Uit het eerste onderzoek van Fugro bleek dat er grootschalig grondwater onttrokken wordt uit het gebied. Waar dit precies vandaan kwam, werd destijds niet duidelijk.

Waterschap Vechtstromen kon vanavond vertellen dat er 56 bronnen in het gebied zijn aangetroffen en 27 pompen. "De pompen rouleren door het gebied", vertelde Josien Wannink van het waterschap. "Niet alle bronnen worden tegelijkertijd gebruikt." Ook zijn er meer bronnen voor de landbouw in gebruik dan voor de glastuinbouw. Dit in tegenstelling tot de eerdere conclusies in 2021.

Iedereen die grondwater onttrekt, moet daarvan een melding maken bij het waterschap. Vorig jaar kwamen er twintig meldingen bij Vechtstromen binnen. "Van de exacte hoeveelheid die onttrokken is in het gebied, hebben we geen totaalbeeld kunnen krijgen", aldus Wannink. Volgens haar heeft dit te maken met de capaciteit bij het waterschap en de daarom gekozen controlemethode.

Ergernis en frustratie

Het grondwaterpeil en het ontbreken van een totaalbeeld, leidden bij inwoners van Nieuw-Amsterdam en Erica tot ergernis en woede. Zij vinden dat het waterschap teveel achterover leunt. "Waarom wordt er twee jaar voor een onderzoek uitgetrokken?", vraagt een inwoner. "Ik mis het gevoel van urgentie bij het waterschap. Realiseren jullie je wel hoe belangrijk dit is? De bodem zakt letterlijk onder onze voeten weg. En jullie zakken achterover in de leunstoel. Een halfjaartje meer of minder lijkt niet uit te maken."

"Wanneer is geconstateerd dat dit aan de hand is?", zegt een andere vrouw in de zaal. "Waar is het waterschap de afgelopen tien jaar geweest?" Een andere inwoner zegt dat hij in 2007 al aan de bel getrokken heeft bij het waterschap over het grondwaterpeil en schade aan zijn woning. "Het waterschap laat mij in de steek."

Volgens inwoners laat het waterschap de oren te veel hangen naar de agrariërs in het gebied. "Met alle respect voor de agrariërs, maar moet voor een enkele boer in het gebied, zoveel schade bij huizen veroorzaakt worden? Ik denk dat het waterschap van versnelling één naar versnelling vijf moet. Het is heel gemakkelijk om je te verschuilen achter een combinatie van factoren."

Volgens bestuurder Nettie Aarnink van waterschap Vechtstromen ligt het niet zo gemakkelijk. "Het onderzoek van ons bevestigt ook weer dat er geen één op één relatie te leggen is tussen grondwateronttrekkingen en de schade aan de woningen. Dat is een probleem waar we nog steeds mee zitten. Het is geen fijn bericht voor de bewoners, maar wel de realiteit."