33 dagen biljarten voor het goede doel: 'Gewoon heel leuk om te doen'

Bij biljartvereniging l'Acquit - vrij vertaald: de afstoot - in Hoogeveen wordt de komende dagen volop gebiljart in toernooivorm. Nou is dat op zich niets nieuws onder de zon, want dat gebeurt in het biljartcentrum aan de Terpweg met enige regelmaat, alleen ditmaal doen de biljarters dat voor het goede doel.

Het toernooi dat l'Acquit houdt is onderdeel van de stichting Biljarten voor Goede Doelen, in de volksmond beter bekend als het Zwaagstratoernooi. "Je doet per team van drie personen mee en dan leg je vijftien euro in", legt voorzitter Gerrie Modderkolk uit.

Ook sponsoren doen een duit in het zakje en met de opbrengst van een lotenverkoop moet er een mooi geldbedrag uit de bus rollen. "Als ik de opbrengsten van de afgelopen 22 jaar bij elkaar optel, hebben we toch al meer dan 150.000 euro opgehaald, dus dat is serieus geld."

Naweeën van corona

Toch was het voor l'Acquit geen uitgemaakte zaak dat het toernooi dit jaar weer net zo'n succes zou zijn als tijdens de laatste toernooien. Die vonden nog vóór het coronatijdperk plaats en in de tussentijd kreeg ook de Hoogeveense biljartvereniging te kampen met de gevolgen van corona, want sommige mensen zeiden het biljarten vaarwel. Lag het vaste aantal deelnemers altijd rond de honderd, ditmaal stokte de teller bij 76. "Maar dat is ook fantastisch", zegt ze enigszins opgelucht.

Het goede doel waar l'Acquit zich dit jaar voor inzet zijn Drentse kinderdagverblijven voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten en muziekband Altiband uit Meppel, die bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking.

Uit evenwicht

Het toernooi gaat vandaag van start en het eind is voorlopig niet in zicht. "Ja, er wordt echt bijna alle dagen gebiljart. Op maandagen en dinsdagen zowel 's middags als 's avonds en op woensdag en donderdag wordt er alleen 's avonds gebiljart. Op 10 juni is de afsluitende dag en die valt op een zaterdag." Publiek is ook welkom en hoeft niet per se muisstil te zijn zoals bij biljartwedstrijden op televisie. "Je kunt de wedstrijden ook van achter het glas volgen in onze kantine."