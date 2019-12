Gemeente past na 9 jaar plan voor Nieuw Moscou aan

Al in 2010 kwam het plan voor zes starterswoningen in Nieuw Moscou op tafel. In 2015 werd DAAD Architecten gekozen om een ontwerp te maken voor een rijtje van zes kleine woningen. Maar in het dorp hapte niemand toe.

'Als ze een rijtjeswoning willen, gaan ze in de stad wonen'

Janet Mulder van Plaatselijk Belang weet wel waarom. "Zes starterswoningen was echt wel een goed idee, maar niet aan elkaar vast. Dit is een ruimtelijk gebied. Jongeren willen een eigen oprit met auto, een tuintje voor en achter. Als ze in een rijtjeswoning wilden wonen, dan gingen ze wel naar de stad toe. Een beetje ruimte om huis heen is gewoon heelbelangrijk."

Het verhaal wordt bevestigd door dorpsgenoot Seine de Ruiter, in 2012 nog gekozen tot Buurman van het Jaar van heel Nederland.

Nieuw Moscou mag het zeggen

Omdat geen enkele dorpsbewoner hapte op de rijtjeswoningen, gooit de gemeente Hoogeveen het over een andere boeg. Via een advertentie geeft het aan dat het nu denkt aan bijvoorbeeld vrijstaand, twee-onder-een-kap of rijwoningen voor starters of senioren. De 580 bewoners van Nieuw Moscou mogen het zeggen.

Volgens wethouder Eric Giethoorn was de intentie negen jaar geleden om starterswoningen te bouwen, maar ligt de situatie nu anders. "Er is in de afgelopen jaren het een en ander gebeurd. De bouwmarkt is duurder geworden, we praten nu over gasloos bouwen. Voor de prijs van toen kunnen de woningen niet meer worden gebouwd. Daarom moeten we terug naar het begin. In overleg met plaatselijk belang gaan we een nieuwe inventarisatie doen."

Maar het dorp weet wel waar behoefte aan is. Seine de Ruiter denkt bijvoorbeeld aan twee van zijn zonen die nog thuis wonen. "Net als voor in het dorp, daar zijn twee-onder-een-kapwoningen gebouwd. Als de ouders dan op den duur ouder worden, kunnen zij met hun kinderen ruilen."

'Nieuwe woningplannen konden niet eerder'

Wat de wethouder betreft had de gemeente niet veel eerder tot een aanpassing van het plan kunnen komen. Want doordat de opdracht in 2015 aan een architect was gegund, kon de gemeente die vergunning niet intrekken. Pas toen de architect begin dit jaar zelf de opdracht terug gaf kon de gemeente nieuwe plannen maken.

Architectenbureau DAAD weerspreekt dat niet, maar wijst er op dat het bestemmingsplan geen andere mogelijkheid gaf dan het bouwen van zes rijtjeswoningen. Voor een ander plan is een nieuw bestemmingsplan nodig en daar lijkt nu de vraag aan het dorp op uit te draaien.

Wat Seine de Ruiter betreft had de gemeente het plan vanaf het begin aan het dorp moeten overlaten, want dan 'hadden de huizen hier allang gestaan' .